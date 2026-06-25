Claudia Barraso 25 JUN 2026 - 16:44h.

El futbolista estaba con su familia en un restaurante cuando comenzaron los terremotos: el relato de los horrores

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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Yangel Herrera, el centrocampista venezolano de la Real Sociedad, ha vivido uno de los peores episodios que se ha dado en su país. Venezuela ha sido víctima de múltiples terremotos que deja cientos de muertos y miles de desaparecidos y que personas como el futbolista y su mujer, Yerika Ardilla, han padecido de primera mano.

La joven ha relatado en sus historias, todavía en shock por lo sucedido y entre lágrimas, cuenta que “después de varias horas todavía no se ha recuperado de ello” y que es “lo peor que ha vivido en su vida”: “Estaba con Yangel, Kendal, mi prima y dos niños más cuando en ese momento pensaba que el techo se iba a caer. Intentábamos salir todos por la misma puerta del restaurante, empujándonos, porque es como si nada te importara, solo el miedo se duplica”.

Tanto el futbolista como su mujer y el resto de su familia que estaban con ellos en el restaurante en el momento en el que se produjo uno de los dos terremotos, están bien, sanos y salvos, pero Yerika confiesa que todavía sigue en shock y con las lágrimas brotándole de los ojos. “Yo de hecho todavía estoy temblando, no me recupero”.

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La familia del futbolista ha pasado la noche en el coche

“Me conmueve mucho ver las noticias porque se que Venezuela es un país que padece muchas cosas. Ahora nos toca literalmente orar y esperar que la mayoría de las personas puedan estar bien, que pase todo esto rápido”, decía en varios vídeos publicados en sus historias de Instagram. Tanto es el miedo que ha generado estas dos terribles catástrofes en los venezolanos, que muchos no se atreven a entrar en sus casas por miedo a que se vengan abajo en cualquier momento.

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De hecho, el jugador de la real sociedad, su mujer y su familia, han decidido pasar la noche en el coche “porque en el apartamento creo que ni dormiría y aquí por lo menos puedo cerrar los ojos”: “Resguárdense y que Dios los proteja siempre”, añadía la joven publicando una imagen de sus hijos tumbados en el coche con mantas y almohadas.

Los mensajes de alerta en el móvil de Yerika

En la siguiente historia, Yerika publicó una imagen muy preocupante de todos los avisos que recibió la población venezolana informando de los terremotos que se han ido sucediendo, “al oeste de Los Caracas, norte de Maracay, y al oeste de Naiguata”. Todos estos mensajes les llegaron al móvil con minutos de diferencia y el último hacía apenas cinco minutos.

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Por su parte, Yangel no ha publicado nada ni ha querido hablar de lo sucedido por el momento porque sus principales esfuerzos y preocupaciones está siendo mantener a salvo a su familia y poder ayudar al resto de personas que han perdido a algún familiar en los terremotos o que se encuentra herido por los derrumbes.