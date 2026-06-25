Fallece un hombre de 28 años tras ahogarse en el río Arga en Huarte, en Navarra

El joven cayó de forma accidental al río Arga, en Huarte, y los equipos de rescate localizaron su cuerpo sin vida poco después

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Un joven de 28 años ha fallecido este jueves después de caer de forma accidental al río Arga, a la altura de Huarte, en Navarra. Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo pocos minutos después del aviso, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida. El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió el aviso del suceso a las 11:48 horas y movilizó un amplio dispositivo de rescate formado por efectivos de los Bomberos del parque de Cordovilla, el Grupo de Rescate Acuático (GRA), una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Local y la Policía Foral.

Cayó al agua en las inmediaciones de la presa de Dorraburu

Según ha informado el Gobierno de Navarra, el accidente se produjo cuando el joven cayó al río de forma accidental y desapareció bajo el agua en las inmediaciones de la presa de Dorraburu, en el término municipal de Huarte.

Tras iniciar las labores de búsqueda, los equipos de rescate localizaron el cuerpo en un punto cercano al lugar donde había caído. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar. Una vez autorizado el levantamiento del cadáver, el cuerpo del joven será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Por su parte, agentes de la Brigada Judicial Norte de la Policía Foral se han hecho cargo de la investigación y de la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.