Mabel Cupet Sevilla, 25 JUN 2026 - 11:27h.

El presunto autor abrió fuego con una escopeta de cañones recortados al encontrarse con una patrulla a la salida del banco

Los agentes repelieron la agresión y lograron neutralizar al sospechoso, que resultó herido en una pierna

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Momentos de gran tensión se han vivido este jueves en la localidad gaditana de Puerto Serrano tras producirse un atraco consumado en una entidad bancaria del municipio que ha terminado en un intercambio de disparos entre el presunto autor y agentes de la Policía Local.

Según la información facilitada hasta el momento, el atracador habría utilizado una escopeta de cañones recortados para cometer el robo. Tras abandonar la sucursal bancaria, se encontró con una patrulla de la Policía Local que se encontraba en la zona.

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Disparos contra los agentes

Fue entonces cuando, presuntamente, el sospechoso abrió fuego contra los agentes, iniciándose una intervención policial para repeler la agresión y evitar que pudiera continuar su huida.

Los policías respondieron al ataque y lograron neutralizar al atracador, que resultó herido en el tren inferior durante la actuación.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los agentes de la Policía Local sufrió heridas de carácter leve tras recibir el impacto de un proyectil en su chaleco antibalas, un elemento de protección que evitó daños de mayor gravedad.

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La Guardia Civil asume la investigación

Tras los hechos, efectivos de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atraco y del posterior tiroteo, así como determinar todos los detalles relacionados con el suceso.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del presunto atracador ni sobre la cantidad sustraída durante el robo.

Los agentes continúan trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios, mientras se espera que en las próximas horas puedan conocerse nuevos detalles sobre este incidente ocurrido en Puerto Serrano.