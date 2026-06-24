El detenido empujó a su vecino, haciendo la víctima cayese al suelo, golpeándose mortalmente el cuello

Todo lo que se sabe del crimen de Almenara, Castellón: desde una fuerte discusión hasta una orden de alejamiento

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Un hombre de 68 años, de nacionalidad belga, ha sido detenido este miércoles por presuntamente causar la muerte en una discusión de un vecino, español de 43, con el que tenía rencillas de convivencia en una urbanización de Dénia (Alicante).

El suceso ha ocurrido sobre las 18 horas en una zona de aparcamiento en los alrededores de la urbanización Palovi, en la zona de Les Deveses, y aunque el motivo de la pelea no ha sido especificado, sí se sabe que entre los dos vecinos existían desavenencias desde hacía tiempo.

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A media tarde han iniciado una discusión que ha acabado llegando a las manos, y se cree que la víctima mortal cayó hacia atrás empujada y que pudo golpearse fatalmente en el cuello. Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía esperan a los resultados del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para confirmar esa hipótesis. El propio agresor, el ciudadano belga, dio aviso a los servicios de emergencias sobre lo sucedido y ha admitido los hechos.

El detenido se encuentra en los calabozos

Durante esta misma tarde se ha procedido al levantamiento del cadáver y a la reconstrucción de los hechos, tras lo cual el presunto homicida ha quedado detenido en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional en Dénia, desde donde podría pasar a disposición judicial posiblemente el próximo viernes.

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El fallecido murió al caer al suelo, tras impactar directamente con el cuello. Aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarle, no consiguieron hacer nada por salvarle la vida, ya que la caída fue mortal. Se desconocen los motivos de la discusión, pero otros testigos han confirmado que entre los dos no había una buena relación, sino que habían tenido otras peleas anteriormente.