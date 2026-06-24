El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha informado de que se ha declarado otro incendio de vegetación en Casinos

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Un incendio de vegetación en Torrent, Valencia, originado este miércoles, ya estabilizado, ha obligado a movilizar siete medios aéreos para su extinción y ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) a activar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

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Hay otro incendio en Casinos

El fuego se ha declarado poco antes de las 16.00 horas y también se han activado tres unidades de bomberos forestales con autobomba, así como una donación, un sargento, un coordinador forestal y un jefe de sector del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la situación 1 del PEIF, que se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

El incendio ha quedado estabilizado sobre las 17.30 horas, según la información del Consorcio de Bomberos difundida por el '112 CV', que ha precisado que en ese momento se han retirado los medios aéreos.

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Por otro lado, el CCE también ha informado de que se ha declarado otro incendio de vegetación en Casinos, al que se han movilizado un medio aéreo, una unidad de bomberos forestales y dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia.