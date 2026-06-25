Abierto el plazo de solicitud de ayudas para rehabilitar edificios residenciales en Madrid que pocos conocen

Sergio Delgado 25 JUN 2026 - 06:00h.

El programa se estructura en seis líneas principales: accesibilidad, eficiencia energética, conservación, salubridad, seguridad y embellecimiento urbano

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Madrid ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar la rehabilitación de edificios residenciales.

El programa, llamado Plan Rehabilita y dotado con 50 millones de euros, permitirá financiar actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, la conservación, la salubridad y la seguridad de los inmuebles.

La iniciativa incorpora además una nueva línea destinada al embellecimiento urbano, una medida que busca mejorar la integración estética de los edificios en el entorno de la ciudad.

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Las solicitudes se pueden presentar en su sede electrónica desde el pasado 3 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2026. Se trata de la séptima edición de un programa que, desde su puesta en marcha en 2020, se ha convertido en una de las principales herramientas de regeneración urbana de la capital.

Una nueva línea para mejorar la imagen de los edificios

La principal novedad de la convocatoria de 2026 es la incorporación de una línea específica de embellecimiento urbano vinculada a las actuaciones de eficiencia energética. Esta medida permitirá aumentar un 5% adicional la ayuda concedida a determinados proyectos.

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Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la retirada de cableado visible en fachadas, la reorganización de instalaciones exteriores, la reubicación de aparatos de climatización, la ocultación de tendederos o la homogeneización de elementos como persianas, toldos y barandillas.

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El objetivo es que los edificios no solo sean más eficientes y sostenibles, sino que también contribuyan a mejorar la imagen de los barrios y del espacio público.

Más de 250.000 madrileños beneficiados

Los datos acumulados reflejan la dimensión que ha alcanzado el programa durante los últimos años. Desde 2020 se han rehabilitado más de 2.400 edificios repartidos por toda la ciudad, lo que ha permitido actuar sobre unas 110.000 viviendas.

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La inversión movilizada supera los 318 millones de euros y las actuaciones realizadas han beneficiado a más de 250.000 madrileños, especialmente en inmuebles con necesidades de modernización, accesibilidad o mejora energética.

La rehabilitación del parque residencial se ha convertido en una prioridad para muchas ciudades españolas debido al envejecimiento de numerosos edificios construidos durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta.

Accesibilidad y eficiencia energética, las actuaciones más demandadas

El programa se estructura en seis líneas principales: accesibilidad, eficiencia energética, conservación, salubridad, seguridad y embellecimiento urbano.

La eliminación de barreras arquitectónicas sigue siendo una de las actuaciones más solicitadas. Durante las convocatorias anteriores se han ejecutado más de 1.450 intervenciones destinadas a instalar ascensores, rampas, plataformas elevadoras o sistemas de videoportería.

Estas mejoras resultan especialmente importantes en una ciudad donde una parte significativa de los edificios residenciales fue construida antes de que existieran las actuales normativas de accesibilidad.

En el ámbito energético, el plan ha impulsado más de 500 actuaciones relacionadas con el aislamiento térmico, la incorporación de energías renovables y la renovación de instalaciones. Estas intervenciones permiten reducir el consumo energético de las viviendas y mejorar el confort de los residentes.

Menos emisiones y mayor ahorro energético

Los resultados obtenidos durante los últimos años muestran también un importante impacto medioambiental. Las actuaciones subvencionadas han generado un ahorro acumulado superior a los 282 millones de kilovatios hora desde 2020.

Además, la reducción del consumo energético ha permitido evitar la emisión de más de 67.600 toneladas de dióxido de carbono, una cifra que contribuye a los objetivos de sostenibilidad y descarbonización fijados para las próximas décadas.

La rehabilitación energética de edificios es considerada actualmente una de las medidas más eficaces para reducir la demanda energética urbana, ya que el parque residencial representa una parte importante del consumo total de energía en las ciudades.

Conservación, salubridad y seguridad

Las ayudas también contemplan intervenciones destinadas a garantizar la correcta conservación de los inmuebles. Entre ellas destacan las actuaciones sobre cubiertas, estructuras y fachadas, así como la retirada de materiales potencialmente peligrosos.

Desde la puesta en marcha del programa se ha eliminado amianto en más de 5.600 viviendas de la capital, mejorando las condiciones de seguridad y salubridad para miles de familias.

Asimismo, las subvenciones permiten modernizar instalaciones y adaptar los edificios a estándares de seguridad más actuales, reforzando la protección de los residentes y prolongando la vida útil de los inmuebles.