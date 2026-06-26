Detenido el hombre que se arrojó al mar en Sitges, Barcelona, huyendo tras agredir presuntamente a su madre

Redacción Cataluña 26 JUN 2026 - 11:41h.

Tras la presunta agresión, el hombre se ha lanzado al mar en una playa de Sitges para evitar ser detenido

Muere el joven abatido con una pistola táser por policías locales de Santurce, Vizcaya, a los que habría agredido previamente

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Un dispositivo integrado por los Mossos d'Esquadra, Policía Marítima y Salvamento Marítimo, ha terminado deteniendo al hombre acusado de agredir con un cuchillo a su madre en Sitges, Barcelona. El presunto agresor se arrojó al agua en la playa de San Sebastián tratando de ser detenido, cosa ha terminado ocurriendo.

El detenido que, según las primeras informaciones, sufre problemas de salud mental habría atacado este viernes a su madre con un arma blanca en Sitges, Barcelona, y, tras huir del domicilio familiar, se ha lanzado al mar para evitar ser detenido por los Mossos d'Esquadra.

Según informa El Periódico, el incidente se ha producido a primera hora de la mañana de este viernes en la vivienda de ambos. De acuerdo con la información adelantada por Ser Catalunya, el hombre habría sufrido un brote psicótico que le llevó a lanzarse contra su madre armado con un cuchillo. La mujer ha sido trasladada a un hospital para ser atendida de las heridas, aunque su vida no corre peligro, según fuentes policiales.

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Operativo policial en la playa

Tras la agresión, el hombre ha huido armado hacia una playa cercana. Los agentes han intentado reducirlo utilizando pistolas táser, pero el individuo ha logrado esquivarles y se ha adentrado en el agua.

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Según ha informado la policía autonómica en sus redes sociales, el hombre comenzó a nadar hasta llegar a la zona del Passeig de la Ribera, hasta que el dispositivo marítimo ha permitido su detención