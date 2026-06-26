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Illa informa de un detenido presuntamente relacionado con el incendio en Tiana

Salvador Illa
Illa informa de un detenido presuntamente relacionado con el incendio en Tiana. Europa Press
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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que los Mossos d'Esquadra han detenido a una persona "presuntamente relacionada con el origen" de un incendio con distintos focos entre Tiana y Montgat (Barcelona).

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que ha explicado que sigue "con preocupación" la evolución del incendio y ha agradecido la rápida actuación de los Bombers de la Generalitat y los Mossos.

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Ha pedido seguir las indicaciones de Protección Civil y ha agradecido la colaboración y responsabilidad de los vecinos confinados de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona).

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