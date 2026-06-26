Un menor de cinco años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras ahogarse en la piscina de un hotel

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Un menor de cinco años resultó herido grave este viernes por la tarde al sufrir un ahogamiento en la piscina de un establecimiento hotelero situado en el municipio de Tías (Lanzarote), informó el 112 de Canarias.

El menor fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencia Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa, ubicado en la misma isla, precisó esta misma fuente en un comunicado.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió el aviso del suceso a las 18:12 horas y movilizó a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC. En el lugar de los hechos, los sanitarios atendieron al menor y, tras estabilizarlo, le trasladaron hasta el centro hospitalario indicado. Los servicios policiales, además, instruyeron las diligencias correspondientes.

La información trasladada por los servicios de emergencia

"A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un menor había sido rescatado de la piscina con signos de ahogamiento. El personal del SUC valoró y asistió al menor y, tras estabilizarlo, fue trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al hospital mencionado".