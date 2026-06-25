Carlos Plá Valencia, 25 JUN 2026 - 17:49h.

Los agentes practicaron maniobras de reanimación durante más de 30 minutos a la mujer y gracias a la persistencia pudo recuperar las constantes vitales

Por qué se ahogaron los tres menores en la playa de Arrabassada de Tarragona: la zona "era de riesgo por resacas y corrientes"

Compartir







Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a una mujer de 48 años tras sufrir un ahogamiento en la playa en Torrevieja (Alicante). La rápida y certera actuación de los agentes resultó determinante para mantenerla con vida hasta su traslado al hospital.

Los hechos ocurrieron en la playa de Los Locos de la ciudad alicantina. La alarma la dieron unos testigos y desde la central operativa se alertó a una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Torrevieja (USECIC) de un posible ahogamiento en la citada playa. Los agentes se desplazaron al lugar, donde observaron a varias personas sacando del agua a una mujer.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 69 años mientras se bañaba en la playa de Daimuz, Valencia

Una vez en la orilla, los guardias civiles comprobaron que la víctima se encontraba inconsciente y sin pulso, por lo que iniciaron de forma urgente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras otros componentes solicitaban la presencia de los servicios sanitarios.

30 minutos de reanimación

Continuaron con las maniobras de reanimación durante más de 30 minutos y gracias a la persistencia la mujer logró expulsar el agua ingerida y recuperar las constantes vitales, permaneciendo estable hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes se hicieron cargo de la víctima, que llegó a estar en coma tras los hechos, encontrándose actualmente recuperada.

PUEDE INTERESARTE Mueren dos hombres ahogados en playas de Pilar de la Horadada y Torrevieja, Alicante

La mujer tuvo la oportunidad de agradecer a los agentes su actuación durante una visita que recibió de sus salvadores cuando todavía estaba ingresada en el hospital.