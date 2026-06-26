Mueren tres personas en un choque frontal de dos coches en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla

Agencia EFE Redacción Andalucía 26 JUN 2026 - 14:36h.

La cifra final de víctimas mortales se ha incrementado tras la muerte de uno de los cuatro fallecidos

Las imágenes del atropello múltiple a los clientes de una terraza en Frigiliana, Málaga: hay siete personas heridas, dos son menores

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Tres personas han muerto y tres han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos a causa de un choque frontal de dos vehículos, según fuentes de la Guardia Civil.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que el siniestro se ha producido en la carretera que une esta localidad con Burguillos, la A-8013, en circunstancias que se investigan.

Fallece uno de los heridos

El accidente se ha producido en la zona conocida como Barranco Hondo, y ha provocado el corte de la carretera mientras trabajan los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia han sido alertados poco antes de las 12.00 del mediodía, que certificaron la muerte de dos personas y gestionaron el traslado a un centro hospitalario de cuatro personas heridas graves, de las que una ha fallecido.