Claudia Barraso 26 JUN 2026 - 19:10h.

El anónimo ha pedido una cantidad de bitcoins a cambio de la dirección y contraseña del teléfono que tiene el vídeo

Una de las notas de rescate de Nancy Guthrie pedía disculpas por su muerte accidental, pero el caso sigue en un callejón sin salida

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Una persona ha afirmado tener un vídeo donde aparece Nancy Guthrie, la madre de la presentadora Savannah, junto a sus secuestradores el día en el que se le perdió la pista. Sin embargo, el remitente no ha trasladado las identidades de los presuntos secuestradores, ya que ha pedido una cantidad de dinero en bitcoin a cambio de lo que podría ser una información clave.

El medio estadounidense ‘TMZ’ recibió un correo electrónico donde una persona aseguraba que había dejado un teléfono en un lugar seguro en el que había imágenes y vídeos de dos secuestradores con la madre de la periodista el último día que fue vista con vida. Pero lejos de querer colaborar con el caso, también ha querido aprovecharse de la desesperación de la familia y ha pedido una cantidad de dinero a cambio de decirles dónde está el teléfono y la contraseña del mismo para desbloquearlo y acceder a todo este material.

Toda la información que podría contener el teléfono

“Os puedo entregar a los secuestradores en bandeja, es un vídeo corto en el que aparece Nancy, fotos de los dos implicados, los nombres, sus direcciones y las edades. El teléfono está ubicado en un lugar fácil siempre y cuando sepas donde está”. El medio ha confirmado que consiguió comprobar que la dirección de correo es de la misma persona que les había enviado notas de rescate, ya que usó el mismo nombre e hizo referencia a una antigua dirección de bitcoin.

Pero el remitente dejó claro que no era una pista falta: “No soy el idiota que recientemente llamó para dar una pista falsa para entreteneros en México”. El mismo medio ha explicado que sus primeras hipótesis apuntan a que esta dirección de correo podría ser de un hombre, pero por el momento no han confirmado que tengan sospechas de alguna persona en concreto. Las autoridades tampoco han actualizado novedades del caso de la mujer desaparecida.