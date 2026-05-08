Claudia Barraso 08 MAY 2026 - 20:28h.

Las autoridades encuentran un hueso humano muy cerca de la casa de Nancy Guthrie, desaparecida desde el 31 de enero

La familia de Nancy Guthrie recibe notas macabras dando a su madre por muerta

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Las autoridades han revelado un nuevo detalle que ha dado un giro al caso de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie. Un portavoz del Departamento de Policía de Tucson ha confirmado que los agentes encontraron un hueso humano este pasado jueves en North Craycroft Road, muy cerca de la casa de la mujer desaparecida desde el 31 de enero

Un hallazgo que se ha producido en mitad de la investigación de la desaparición de la madre de la famosa periodista. Aunque por el momento creen que se trata de “un hallazgo antropológico prehistórico” y que “no es de naturaleza criminal” podría significar que su caso de completamente la vuelta. Por el momento las autoridades mantienen que Nancy fue secuestrada en su casa por un hombre enmascarado, tal y como confirmaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Además, el especial de ‘The CW NewsNation Presents: The Nancy Guthrie Mystery’ invitó al programa al psicólogo clínico y forense Dr. Gary Brucato, a la criminóloga, analista de conducta y abogada Dra. Casey Jordan, y a la perfiladora criminal Dra. Ann Burgess para hablar del caso. La criminóloga explicó que el criminal “sin duda vive en la zona, pero probablemente ya no se encuentre allí o pudo huir del país”, explicando el tipo de secuestradores según el caso.

La muestra con "ADN mezclado" que tratan de identificar

Los agentes encontraron sangre de la desaparecida fuera de su casa junto con “ADN mezclado” que aún se está analizando para tratar de identificar al sospechoso. La muestra contiene material genético de más de una persona, lo que están dificultando las labores de los expertos de identificar a una sola persona, tal y como confirma ‘People’.

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El FBI ha ofrecido una recompensa de 100.00 dólares por cualquier información que conduzca al paradero de Nancy o que lleve hasta su secuestrados. Además, tanto la periodista como su familia ha ofrecido una recompensa adicional de un millón de dólares para quien sepa dónde se puede encontrar su madre o incluso al propio secuestrador.