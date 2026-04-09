El medio TMZ recibió supuestas notas de rescate en las que se aseguraba que en realidad, la señora Nancy Guthrie, de 84 años, estaría muerta.

La misteriosa nota de rescate sobre el secuestro de la madre de Savannah Guthrie: "No me están tomando en serio"

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La madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa de la NBC 'Today Show', fue vista por última vez la noche del viernes 31 de enero "en su residencia" en la zona de Catalina Foothills, en Arizona. A sus 84 años y con movilidad reducida fue declarada como desaparecida. Desde entonces, la desazón de la familia, de la que se ha hecho eco hasta el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha parado de crecer.

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Cuando la policía acudió a la vivienda, encontró allí los objetos que Nancy llevaba habitualmente encima: su teléfono móvil, su cartera y sus pastillas. También el coche con el que se movía. Pero no había ni rastro de ella. Según fuentes policiales alguien parecía "haber entrado por la fuerza y había sangre en el lugar", lo que aumentó la convicción de la familia de que estaba ante una desaparición forzada, por Nancy no tenía ningún tipo de enfermedad mental.

El FBI desvelaba posteriormente imágenes de la casa de Nancy en la madrugada del 1 de febrero en la que se ve a un hombre con una mochila en la mano, tratando de escalar un muro. En él se puede ver a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado, que fue captado por la cámara de la puerta de Guthrie antes de su supuesto secuestro, según fuentes citadas por 'Los Angeles Times' . El FBI ha publicado la descripción del "sospechoso del secuestro", indicando que mide entre 1,75 y 1,78 metros de altura y es de complexión promedio.

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Savannah Guthrie ha vuelto al trabajo

Las investigaciones no han dado sus frutos durante dos meses. No hay pistas pese a las recompensas que se han puesto encima de la mesa, aunque esto sí ha provocado que muchos se hayan comportado como estafadores, vendido información a cambio de dinero.

Savannah Guthrie ha vuelto al trabajo a la espera de novedades que aclaren lo sucedido con su madre. En televisión no ha podido evitar emocionarse tanto por el recibimiento de sus compañeros como el de sus seguidores en la calle. Savannah saludó a estos, reunidos en la Plaza Rockefeller de Nueva York para darle la bienvenida por su regreso y darle ánimos en estos meses de angustia y dolor. “Ustedes han sido tan hermosos. He recibido tantas cartas, tanto cariño para mí y toda mi familia. Así lo sentimos. Sentimos sus oraciones”, les dijo la periodista.

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Pero las últimas noticias aportadas por un exagente del FBI y de la que se han hecho eco medios como TMZ y según ha desvelado New York Post hablando con un exagente del FBI, son escalofriantes y no dan para muchas sonrisas ni esperanzas, y sí para ver el lado más oscuro del ser humano.

Notas macabras que dan a Nancy por muerta

Justo un día después de su reaparición, el medio TMZ recibió supuestas notas de rescate en las que se aseguraba que en realidad, la señora Nancy Guthrie, de 84 años, estaría muerta. El autor de las notas aseguraba que residía fuera de Estados Unidos y que no estaba involucrado en el rapto de la madre de la estrella televisiva, pero pedía dinero por la información para dar con los secuestradores.

Según un exagente del FBI, las supuestas notas de rescate enviadas a TMZ, en las que se afirma saber quién secuestró a Nancy Guthrie, revelan un macabro plan para seguir atormentando a la devastada familia de la abuela desaparecida y obtener un beneficio rápido. "Recibieron estas notas justo cuando Savannah Guthrie volvía al trabajo. No fue casualidad, su intención era atormentarla aún más a ella y a su familia", declaró Jennifer Coffindaffer a Newsweek. “Creo que esto demuestra que al menos hay alguien dispuesto a torturar a esta familia enviándoles comunicaciones continuas sin ninguna prueba de que estén vivos”, añadió.

Desde su desaparición, se han reportado varias supuestas notas de rescate, incluidas algunas enviadas a TMZ. Las dos notas recibidas por el medio el lunes fueron enviadas por la misma persona anónima que, hace casi dos meses, exigió un bitcoin a cambio de información relacionada con el secuestro de Guthrie. La primera nota afirmaba que Guthrie estaba muerta, pero el remitente indicó que su oferta de "entregar a los secuestradores en bandeja de plata" a cambio de una criptomoneda seguía en pie. En una segunda nota, afirmaba haber visto a Guthrie con vida junto a sus captores en el estado mexicano de Sonora, justo al otro lado de la frontera con Arizona.

El exagente del FBI considera que son estafadores en busca de dinero rápido. El FBI ha aumentado la recompensa a 100.000 dólares, unos 85.000 euros, para quien pueda aportar cualquier tipo de pista sobre el paradero de la madre de Savannah Guthrie.