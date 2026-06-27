Iván Sevilla 27 JUN 2026 - 12:07h.

La adolescente, de 1,75 metros de estatura, fue vista por última vez el jueves 25 de junio en Córdoba

Piden difusión y colaboración ciudadana para encontrar cuanto antes a Davinia, con pecas y el pelo negro

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CórdobaDavinia, una menor de 17 años se encuentra desde hace dos días desaparecida en Córdoba, ciudad donde se le perdió el rastro. Vestía una camiseta y un pantalón negro, según la Asociación SOS Desaparecidos.

En redes sociales ha compartido recientemente el caso de esta adolescente que se suma al de Eilyn Saray en Motril. Piden ayuda y colaboración ciudadana para localizarla cuanto antes.

La chica fue vista por última vez el jueves 25 de junio en la capital cordobesa y se ha dado a conocer que tiene el pelo negro. Además, es bastante alta, pues mide 1,75 metros de estatura.

De complexión física delgada, en el cartel que se ha difundido con detalles sobre su apariencia se ve una fotografía de Davinia en la que se observa que tiene numerosas pecas en la cara.

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Si alguien la ha visto o la ve, debe comunicarlo

Con todos estos datos sobre ella, si alguien la ha visto o la ve, debe comunicarlo de inmediato, indicando su ubicación exacta. Puede hacerlo llamando al teléfono fijo 868286726 de SOS Desaparecidos.

O bien contactando directamente con las autoridades locales, Policía Nacional y Guardia Civil, o el servicio de emergencias 112. Es fundamental informar a tiempo para dar con su paradero lo antes posible.