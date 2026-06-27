Las agresiones sexuales se produjeron el 11 de abril en una vivienda de la calle de Francisco Pradilla en Zaragoza capital

Las tres víctimas habrían sido drogadas con éxtasis y el medicamento Rivotril mientras bebían alcohol antes de los hechos

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ZaragozaTres varones fueron detenidos el 5 de junio en Zaragoza capital por presuntamente violar a dos jóvenes y una menor de edad, a quienes primero drogaron hasta que quedaron inconscientes.

Así lo publica y adelanta el 'Heraldo de Aragón' este 27 de junio, después de conocer que dos de los acusados, de 20 y 19 años, han pasado ya a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad.

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Según detalla el mismo medio, están vinculados a la banda Blue Demons. Se han acogido a su derecho a no declarar sobre los hechos que se les atribuyen. Un tercer arrestado es un adolescente de 16 años.

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), todavía está tratando de dar con otros dos supuestos implicados en lo sucedido el día 11 de abril en la ciudad zaragozana.

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Tomaron éxtasis sin saberlo antes de las agresiones sexuales

Los agentes supieron por las denuncias presentadas que las presuntas agresiones sexuales se produjeron en una vivienda o un piso ubicado en la calle de Francisco Pradilla.

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Previamente, tanto acusados como víctimas habían estado bebiendo alcohol de madrugada frente a una discoteca en la calle de María Lostal. Lo tomaron de forma voluntaria, igual que el medicamento Rivotril.

Sin embargo, en el informe policial consta que en sus bebidas introdujeron también éxtasis, sin que ellas lo supieran. De hecho, la menor pensó que solo se bebía un Red Bull.

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Las violaciones habrían sido grabadas, según testigos

Unas cámaras que grabaron cómo se marchaban todos después al domicilio donde ocurrió todo muestran que las chicas ya tenían dificultades para caminar.

En el inmueble, según apunta la UFAM, los tres arrestados tuvieron sexo no consentido más de una vez con las víctimas, siempre tal y como lo denunciaron ante la Policía.

Los otros presentes en la casa no habrían participado en las violaciones, pero tampoco las evitaron. Hay testigos que incluso aseguraron que los actos fueron grabados con móviles.