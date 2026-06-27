El animal estaba confinado en la zona de la lavandería de la vivienda cuando los moradores pidieron ayuda

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PalmaUn policía local de Palma ha resultado herido leve durante la intervención para sacar a una serpiente que había entrado en una vivienda del barrio de Son Ferriol.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:20 horas del miércoles, cuando un agente fuera de servicio avisó que los moradores de un inmueble de la calle Llorenç Frau habían encontrado al reptil en su propiedad y necesitaban ayuda, según ha informado la Policía Local de Palma.

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Una vez en el lugar, las patrullas se entrevistaron con la persona que vivía en esa casa y les indicó que mantenía al animal confinado en la zona de la lavandería para evitar su huida.

Lograron meter a la serpiente en una bolsa de transporte

Los policías locales accedieron a la estancia y, con los medios de seguridad oportunos, lograron capturar al ejemplar de forma segura y sin ocasionarle daños, para introducirlo provisionalmente en una bolsa de transporte, aunque el animal mordió a uno de los agentes en el brazo durante su captura.

Tras realizar las gestiones pertinentes, coordinaron la entrega del animal con el servicio de recogida y los propios agentes se desplazaron hasta el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, donde el reptil quedó depositado para su custodia y posterior valoración por parte de los servicios veterinarios.