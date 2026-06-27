Sara Lago Vigo, 27 JUN 2026 - 06:30h.

Veterinarios, voluntarios y una familia de acogida hicieron posible la recuperación de una perra cuyo futuro parecía condenado a depender de una silla de ruedas

La historia de Flor se ha convertido en un ejemplo de superación animal tras pasar de no poder levantarse a recuperar gran parte de su autonomía

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La historia de Flor es una de esas que recuerdan el impacto que pueden tener los cuidados, la paciencia y el compromiso cuando un animal lo ha perdido todo. La perra fue encontrada abandonada en un monte después de sufrir graves problemas de movilidad que le impedían caminar. Ahora, meses después, ha conseguido recuperar gran parte de su autonomía y busca una familia definitiva con la que empezar una nueva vida.

La recuperación de Flor ha sido posible gracias al trabajo conjunto de veterinarios, especialistas, voluntarios y una familia de acogida que decidió apostar por ella cuando su situación parecía especialmente complicada.

Abandonada cuando más necesitaba ayuda

Según explica la Protectora Aloia de Tui, Flor había vivido durante años con una familia hasta que comenzó a sufrir problemas físicos que afectaron a sus patas y limitaron seriamente su movilidad. Lejos de recibir los cuidados que necesitaba, terminó siendo abandonada en un monte, incapaz de desplazarse por sí misma. Fue entonces cuando la protectora intervino para rescatarla y ofrecerle una segunda oportunidad.

Desde ese momento comenzó un largo proceso de recuperación marcado por consultas veterinarias, sesiones de rehabilitación y seguimiento constante para intentar mejorar su calidad de vida.

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Un diagnóstico poco esperanzador y una recuperación que nadie esperaba

Los primeros pronósticos no eran optimistas. Los profesionales que evaluaron su estado llegaron a plantear que Flor podría no volver a caminar con normalidad. De hecho, hace apenas unas semanas, la protectora había iniciado una campaña para conseguir una silla de ruedas adaptada que facilitase sus desplazamientos y le permitiera ganar independencia. Sin embargo, la evolución de la perra sorprendió incluso a quienes seguían de cerca su caso.

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Poco a poco, y tras meses de esfuerzo, Flor comenzó a mostrar avances. Primero recuperó pequeños movimientos, después consiguió mantenerse en pie y finalmente volvió a caminar.

Actualmente puede desplazarse por sí sola e incluso correr en determinados momentos, una recuperación que desde la protectora consideran extraordinaria teniendo en cuenta su situación inicial. Los responsables de Aloia destacan que el afecto recibido durante todo este tiempo ha sido una pieza fundamental en su evolución, tanto a nivel físico como emocional.

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Una perra cariñosa que busca un hogar definitivo

Más allá de su historia de superación, quienes conviven con ella aseguran que Flor destaca por su carácter afectuoso y sociable. La describen como una perra tranquila, limpia y muy cercana a las personas, siempre dispuesta a buscar compañía y a recibir muestras de cariño. Su capacidad para volver a confiar en los humanos pese al abandono sufrido es uno de los aspectos que más llaman la atención de quienes la conocen.

Ahora que ha dejado atrás la etapa más difícil de su recuperación, la Protectora Aloia centra sus esfuerzos en encontrarle una adopción definitiva o, al menos, una acogida de larga duración que le permita disfrutar de la estabilidad que nunca tuvo.

La historia de Flor se ha convertido en un símbolo del trabajo que realizan diariamente las protectoras de animales y de la importancia de la adopción responsable. Después de sobrevivir al abandono y de superar un proceso de recuperación que parecía imposible, Flor espera encontrar una familia que le permita cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

Las personas interesadas en adoptar o acoger a Flor pueden ponerse en contacto con la Protectora Aloia de Tui para conocer más detalles sobre su situación y necesidades, tanto por las redes sociales de la protectora como por el teléfono 692 87 19 84.