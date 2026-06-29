El Grupo de Homicidios trata de esclarecer las circunstancias del suceso y determinar el móvil de la agresión

Investigan la muerte violenta de un hombre en plena calle en A Coruña: recibió una puñalada en el cuello

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MurciaLa Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 27 años apuñalado la noche del sábado en el barrio de La Fama, en Murcia. La víctima fue abordada por tres hombres cuando esperaba con su patinete en un semáforo rojo, según informa 'La Opinión de Murcia'.

Uno de los agresores le asestó una puñalada y, además, se llevaron presuntamente el vehículo de movilidad personal y el móvil de la víctima. El Grupo de Homicidios trata de esclarecer las circunstancias del suceso y determinar el móvil de la agresión. Por el momento, no está confirmado si el ataque se produjo durante un intento de robo o si hubo una discusión previa a los hechos.

El delegado del Gobierno pide "tranquilidad y confianza"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha pedido "tranquilidad y, sobre todo, confianza" en los agentes encargados de la investigación. Ahora, los investigadores toman declaración a posibles testigos para reconstruir los hechos. La Policía precisó que no consta que el joven hubiera salido de un establecimiento antes de la agresión.

Lucas ha señalado que la tasa de criminalidad de la Región de Murcia se sitúa casi tres puntos por debajo de la media nacional. Así, ha destacado que se trata de una cifra "buena y positiva" y le ha dado las gracias a las autoridades por ello.