La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha actualizado la cifra de muertos del doble terremoto que aumenta a 589 fallecidos

Venezuela confirma 589 muertos y más de 4.500 heridos: Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Caracas, cuarta fallecida española

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CaracasLa presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de que ya son 589 los muertos y 2.980 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

En una rueda de prensa, Rodríguez ha indicado que el estado de La Guaira, situado en el norte y el más afectado del territorio venezolano por los seísmos, ha sido "militarizado" tras ser declarado zona de desastre debido al derrumbe de cientos de edificios. "Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría", ha afirmado, antes de matizar que se han registrado más de 200 réplicas, lo cual "demuestra la gran actividad sísmica en nuestro territorio".

El doble terremoto podría dejar más de 50.000 desaparecidos

Venezuela ha sido sacudida por dos terremotos que, según algunas fuentes, podrían dejar más de 50.000 desaparecidos. Ahora mismo, todos los esfuerzos se centran en las labores de búsqueda en unas circunstancias complicadísimas.

Hay mucha gente atrapadas en edificios que pueden colapsar y venirse abajo en cualquier momento. Con los hospitales colapsados y con apenas medios. Por si fuera poco, han empezado los saqueos porque las fuerzas de seguridad están desbordadas, como informa Osmary Hernández desde Caracas.

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El dolor de los familiares tras notificarles la muerte de las víctimas del doble terremoto

Los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj para encontrar a víctimas con vida entre los escombros. El dolor, la rabia y la tristeza brotan entre los vecinos de Venezuela cada vez que se encuentra a alguna víctima mortal en esta auténtica tragedia.

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Muchas víctima siguen aguardando entre los escombros. Algunos terminan muriendo al no poder esperar la ansiada ayuda. Las continuas réplicas obligan a abandonar los trabajos cada cierto tiempo. Entre la mayor de las desesperaciones el tiempo se esfuma y en ese angustiosa espera algunos se aferran a los cascotes, como si eso pudiera aferrar a los suyos a la vida.

Las noticias del aumento de las cifras de muerto rompen a los vecinos de Venezuela. Un ejemplo es el de una madre que, tras recibir la noticia del fallecimiento de su hijo, pierde el conocimiento. Además, muchos familiares pasean por los escombros gritando los nombres de los desaparecidos y con la esperanza de poder encontrarlos.

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Los rescates de las personas con vida

Entre el horror y la catástrofe también se viven historias que devuelven la ilusión a los venezolanos. En cada uno de los rescates de lo supervivientes hay una historia emocionante.

Un bebé aparentemente ileso que devuelven a los brazos de su padre, decenas de pequeños que aguardan en minúsculas cavidades y logran sanos y salvos al exterior, niños o adultos que piden desesperados que los saquen o el nacimiento de un bebé entre los escombros, son algunos de los 'milagros' tras esta catástrofe natural.