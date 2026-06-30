La detenida salió del dormitorio donde se había atrincherado y le clavó un cuchillo al agente en el escudo de contención

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Una mujer ha sido detenida en Granada tras intentar agredir con un cuchillo a un agente de la Policía Local integrante de un grupo policial que acudió a un domicilio tras la llamada de otra mujer que aseguraba que su pareja le había robado todo el dinero y le había amenazado con dos armas blancas.

Según el relato de los hechos difundidos por la Policía Local de la ciudad de Granada en sus redes sociales, los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 cuando recibieron una llamada en la que una mujer denunciaba que su pareja le había quitado todo el dinero y la había amenazados con dos cuchillos.

Las autoridades partieron rápidamente hasta el lugar indicado por la víctima. La detenida y la otra mujer estaban en una vivienda, donde habían ocurrido los hechos denunciados y donde aún permanecía la atacante atrincherada en el dormitorio.

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El agente hubiese sido apuñalado de gravedad

El cuerpo municipal de seguridad señala que la mujer había amenazado a su pareja y estaba encerrada en el dormitorio de la vivienda. Cuando los agentes intentaron establecer contacto con ella para resolver la situación, ella cogió uno de los cuchillos que tenía sobre una mesa con intención de apuñalar al primer policía que accedió a la estancia. El agente no resultó herido debido a que llevaba el escudo, sino hubiese acabado gravemente herido después de ser apuñalado por la detenida.

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Gracias a que el agente portaba un escudo de contención, el arma blanca impactó directamente contra la protección, evitando así que alcanzara su objetivo. Después, la rápida actuación coordinada de los agentes permitió inmovilizar y detener a la agresora sin que nadie resultara herido. La mujer ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de atentado contra un agente de la autoridad.