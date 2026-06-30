El arrestado habría colocado dos dispositivos de grabación camuflados, uno en el baño y otro en el dormitorio de la menor

Detenidas dos personas tras intervenir más de 10.000 archivos de abuso sexual infantil en Castellón y Valencia

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ValenciaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años en un municipio de l'Horta (Valencia) por presuntamente grabar durante meses a su hija, de 14 años, y a otras seis menores con cámaras ocultas instaladas en distintos puntos de la vivienda familiar.

La investigación se inició después de que su expareja encontrara en un ordenador compartido decenas de vídeos e imágenes de las menores y acudiera inmediatamente a denunciar los hechos, según recoge Levante-EMV.

Dos dispositivos de grabación camuflados

Según las pesquisas, el arrestado habría colocado dos dispositivos de grabación camuflados, uno en el baño y otro en el dormitorio que utilizaba la menor.

Entre el material intervenido aparecen imágenes de su hija, de cinco amigas de esta que acudían habitualmente al domicilio y de una estudiante extranjera menor de edad que convivió temporalmente con la familia durante un intercambio. También se localizaron grabaciones de una amiga de la exmujer, ya mayor de edad, captada presuntamente en el cuarto de baño.

La mujer descubrió los archivos mientras revisaba el disco duro del ordenador en busca de otra documentación. Tras entregar el equipo a la Policía, los agentes comprobaron la existencia de las grabaciones. En algunos de los vídeos, según la investigación, aparece el propio detenido colocando las cámaras antes de iniciar la grabación, ya que parte del material todavía no había sido editado.

Tras pasar a disposición judicial, la magistrada acordó la libertad provisional del investigado, aunque con varias medidas cautelares. Entre ellas, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con su hija.

El hombre está siendo investigado, de forma provisional, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y pornografía infantil.