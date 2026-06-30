En el incendio se han registrado llamas de gran intensidad y varias explosiones

La industria se encuentra situada en la calle Begastri del municipio murciano de Cehegín

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Los servicios de emergencia trabajan desde la madrugada de este martes 30 de junio en la extinción de un incendio declarado en el Polígono Industrial 'El Muladar' en el municipio murciano de Cehegín, donde se han registrado llamas de gran intensidad y varias explosiones, según ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

La industria se encuentra situada en la calle Begastri del mencionado municipio, pero la intensidad de las llamas ha impedido por el momento identificar la instalación afectada, ha detallado la fuente en un comunicado.

Continúan las labores de extinción

El 112 comenzó a recibir numerosas llamadas de aviso a partir de las 04:45 horas y los que presenciaron el fuego informaban de un incendio de grandes dimensiones acompañado de explosiones en la zona.

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A su llegada, la Policía Local ha informado de que el incendio no afecta a un desguace, sino a una empresa que, al parecer, alberga productos químicos, sin que por el momento haya podido ser identificada debido a la intensidad del fuego.

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En las labores de extinción y seguridad intervienen bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), agentes de la Policía Local de Cehegín y de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y, por el momento, no se ha informado de víctimas ni de las causas que han originado el incendio.