Varios vecinos escucharon a la mujer amenazar con hacer arder a su expareja después de que ambos coincidieran en una cafetería de la Vall d´Uixó

El árbitro González Díaz, detenido por presuntamente agredir a su expareja tras ser investigado por una violación a una prostituta

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de incendiar la vivienda de su expareja en la Vall d´Uixó (Castellón). El incendio se produjo este domingo y las llamas calcinaron varias instancias de la casa. Afortunadamente, en el interior de la vivienda no estaba el propietario, aunque si se encontraba su perro, que falleció como consecuencia del incendio.

Tras el siniestro, la mujer fue arrestada después de que varios vecinos la escucharan amenazar con hacer arder a su expareja ese día en un incendio, según adelante Mediterráneo.

Según declararon los testigos, la misma mañana del incendio, la detenida estaba una cafetería cuando la que fuera su pareja sentimental se acercó al local. Fue entonces cuando la mujer alertó a una patrulla de la Policía Local de Vall d´Uixó para pedirles que obligaran al hombre a alejarse de la cafetería. Sin embargo, al no existir una orden de alejamiento, los agentes explicaron a la mujer que no podían hacer nada.

PUEDE INTERESARTE Retiran la custodia de tres menores a una madre por maltratar a uno de sus hijos y darles comida caducada en Palma

En el momento en el que se retiraron los policías, varios vecinos aseguran que escucharon a la mujer decir: "Hoy arderá alguien". Fueron estos mismos testigos los que informaron a la Policía Local, por lo que se ha puesto en marcha una investigación. Esos mismos testigos relataron que desde hacía un tiempo la relación entre la que fuera pareja se había enturbiado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Muerte del perro

En el incendio de la vivienda del pasado domingo, el fuego afectó a una parte importante del inmueble, en el que no se encontraba la expareja de la detenida. Un incendio que sí que afectó al perro del hombre, que pudo ser rescatado por los bomberos de las llamas y el fuego.

Ya en la calle los bomberos trataron durante varios minutos que el animal recuperara las constantes vitales con maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero a pesar de los intentos. el animal finalmente falleció.