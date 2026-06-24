Ha acudido a primera hora de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar

Elisa Mouliaá se querella contra Errejón y dice que la policía le ha quitado "más de 3.000 euros" en productos de su tienda de cannabis

Compartir







MadridLa actriz Elisa Mouliaá ha acudido esta mañana a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para comparecer ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Lo ha hecho, además, después de que la semana pasada el juez decretase una orden de detención contra ella por no presentarse en su tercera citación.

Concretamente, la actriz estaba citada la semana pasada nuevamente ante el juez Arturo Zamarriego, si bien no acudió al juzgado alegando que estaba trabajando en Emiratos Árabes, tras precisar en redes sociales que intentaría comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba.

PUEDE INTERESARTE Íñigo Errejón pide a la Audiencia de Madrid expulsar a Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual y archivar la causa

La orden de detención que decretó el juez contra Elisa Mouliaá

El juez Zamarriego, que ya había advertido a Mouliaá, ordenó que fuese detenida y puesta a disposición judicial, al demostrar "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia".

Al respecto, y tras acudir finalmente a los juzgados, Elisa Mouliaá ha explicado en un comunicado del que se hace eco EFE que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas".

La comparecencia, prevista a las 10:30 horas, se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que el exportavoz parlamentario de Sumar está acusado de presunta agresión sexual a Mouliaá, y que se investigó en otro juzgado