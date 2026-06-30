Rescatan a seis inmigrantes agarrados a unas boyas a 23 millas de Cartagena, en Murcia

El operativo busca a tres personas desaparecidas tras el naufragio de la embarcación

El operativo para encontrar a Laura, la mujer desaparecida en la ría de Tina Mayor, en Cantabria: rastreos cerca del mar tras el hallazgo de su bolso

Compartir







Un pesquero ha rescatado este martes a seis migrantes, entre ellos dos menores de edad, que permanecían agarrados a las boyas de unas artes de pesca a 23 millas al sur de Cartagena, en Murcia, según ha informado Salvamento Marítimo.

Los supervivientes fueron localizados tras el hundimiento de la embarcación en la que viajaban y pudieron ser auxiliados por el pesquero antes de la llegada de los equipos de rescate.

PUEDE INTERESARTE El rescate a tres kitesurfistas a la deriva que no podían volver a la playa de Sant Pere Pescador, Girona

Tres personas continúan desaparecidas

Según el relato de los seis rescatados, la patera se hundió durante la noche del lunes. Además, informaron de que otras tres personas que viajaban con ellos permanecen desaparecidas.

Tras conocer estos datos, se activó un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los ocupantes que aún no han sido encontrados. En las labores de búsqueda participan el helicóptero Helimer 221 de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que rastrean la zona donde se produjo el naufragio.

PUEDE INTERESARTE La Policía busca un Sorolla que dejaron olvidado en una acera del centro de Sevilla

Por su parte, los seis migrantes rescatados han sido trasladados a Cartagena a bordo de la Salvamar Draco, donde recibirán atención tras su llegada a puerto.