El rescate a tres kitesurfistas a la deriva que no podían volver a la playa de Sant Pere Pescador, Girona

Asun Chamoso 30 JUN 2026 - 19:05h.

Salvamento Marítimo rescató a los kitesurfistas a la deriva que se les caía la vela por falta de viento

Muere una excursionista de 18 años tras el impacto de una roca en una poza en Sadernes, Girona

Compartir







GironaUna embarcación de los equipos de salvamento rescató este lunes a tres kitesurfistas a la deriva frente a la playa de Sant Pere Pescador (Girona).

Faltaban tres minutos para las cinco de la tarde cuando llegó un aviso de emergencia a Salvamento Marítimo del coordinador de vigilancia de playas de la localidad gerundense. En la alerta se informaba de la presencia en el mar de dos kitesurfistas en apuros. No había viento en la zona y la vela se les caía. Los bañistas iban a la deriva y cada vez se alejaban más de la costa y no podían regresar a la playa por sus propios medios. Uno de los kitesurfistas estaba a unos 300 metros de distancia y el otro, a unos 700 metros, aproximadamente.

Desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Barcelona se movilizó una lancha de la Cruz Roja, que se llama LS Barcelona, hasta Sant Pere Pescador. Una vez en el lugar, los rescatistas comprobaron que eran tres los kitesurfistas que iban a la deriva.

Desde la embarcación de rescate, les lanzaron cuerdas, pudieron subirlos a bordo y trasladarlos, de nuevo, a la playa. Los tres kitesurfistas, aunque cansados, no necesitaron atención médica.