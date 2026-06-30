Gonzalo Barquilla 30 JUN 2026 - 18:29h.

Este martes se han retomado las labores de búsqueda para localizar a Laura, desaparecida el domingo en la ría de Tina Mayor

Un amplio dispositivo busca por tierra, mar y aire a una mujer desaparecida en la ría de Tina Mayor, en Cantabria

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El amplio dispositivo de búsqueda desplegado para localizar a Laura Isabel Vázquez, la mujer de 43 años desaparecida el pasado domingo en el entorno de la ría de Tina Mayor, ha retomado este martes las labores de rastreo con un nuevo operativo centrado en el tramo comprendido entre Molleda y la desembocadura al mar, así como en el área de costa situada entre Tina Mayor y Tina Menor.

Los equipos de emergencia trabajan de nuevo por tierra, mar y aire bajo la coordinación del Gobierno de Cantabria desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en la zona. En las labores participan rescatistas a pie, unidades subacuáticas, drones, helicópteros del Gobierno regional, Salvamento Marítimo y Guardia Civil, además de efectivos de Inspección Pesquera, Cruz Roja, Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Santander.

Un dispositivo reforzado tras una jornada sin resultados

La búsqueda entra en su tercer día consecutivo después de que las labores desarrolladas durante toda la jornada del lunes concluyeran sin que se lograra localizar a la desaparecida. Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, el operativo ha redefinido este martes las zonas prioritarias de rastreo, concentrando los esfuerzos en la ría desde Molleda hasta su salida al mar y en el litoral comprendido entre Tina Mayor y Tina Menor, en la localidad de Pechón.

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En el dispositivo participan efectivos especializados que realizan batidas a pie, equipos subacuáticos, drones y medios logísticos. Desde el aire colaboran de forma coordinada los helicópteros del Gobierno de Cantabria, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, mientras que por mar interviene Inspección Pesquera. También permanecen movilizados Cruz Roja, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santander, cuyos efectivos colaboran en las tareas de rastreo coordinadas desde el Puesto de Mando Avanzado habilitado en las inmediaciones de la búsqueda.

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La desaparición de Laura el pasado domingo cerca del río Deva y la ría de Tina Mayor

Laura Isabel Vázquez desapareció el domingo en el entorno de la ría de Tina Mayor. La Guardia Civil activó el dispositivo de búsqueda esa misma noche con batidas por tierra y mar y, pasadas las 21.30 horas, comunicó la incidencia al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria. A partir de ese momento comenzó el diseño del operativo conjunto, que se puso en marcha a primera hora del lunes.

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Durante la jornada inicial de búsqueda, el bolso de la desaparecida fue localizado en la desembocadura del río Deva, un hallazgo que llevó a concentrar los trabajos en el entorno de la ría. Tras un primer día de rastreo sin resultados, los equipos han retomado este martes las labores con el objetivo de ampliar la cobertura sobre las zonas consideradas de mayor interés para la investigación.