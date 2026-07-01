Xabier Ron, que trabajaba de profesor de francés, violó a la niña cuando tenía 12 años y la contagió de sífilis

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Xabier Ron, que fue diputado en Galicia de la desaparecida Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por violar a una alumna suya cuando ella tenía 12, someterla a prácticas sádicas y transmitirle una enfermedad infecciosa.

La sentencia del 5 de junio a la que EFE ha tenido acceso este miércoles ha sido emitida tras una conformidad entre Fiscalía, las acusaciones particular y popular y la defensa, después de que el procesado, el cual trabajaba de profesor de francés, aceptase los hechos y la pena que por los mismos se le ha impuesto.

El fallo de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña indica que Ron se convirtió en profesor de esta niña nacida en 2009 en 2022 y en el período 23-24 consiguió con ella una "amistad íntima" que se extendió al ámbito extraescolar y causó en la víctima una dependencia emocional.

La pequeña sigue con tratamiento psicológico y psiquiátrico

El 2 de julio de 2024 quedó con ella en un paseo fluvial tras unos mensajes eróticos, y el 7 de agosto de ese mismo año logró otra cita en un entorno similar pero de otro lugar en el que le dijo que estaban en un "espacio perfecto para venir con un compañero de instituto y hacer sexo".

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Después él le mandó fotos suyas inapropiadas, así como vídeos, y fue en octubre y noviembre de 2024 cuando en el domicilio de Ron se produjeron los abusos, siempre colocándole lo que el fallo califica como un "collar de sumisa".

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A la pequeña, que todavía sigue con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, la violó y la contagió sífilis primaria. El condenado no puede acercarse a ella en un período de 19 años y 6 meses ni está autorizado a trabajar con menores en década y media.

La responsabilidad civil en favor de la víctima ha quedado fijada en 82.000 euros. Xabier Ron y la hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, compartieron escaño en el Parlamento de Galicia dentro de la extinta coalición AGE entre los años 2012 y 2026. Ambos provenían del cupo de Esquerda Unida (EU).