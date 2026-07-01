El cuerpo fue localizado en el Parque Agrario del Baix Llobregat y no presentaba signos de violencia

La conductora del autobús accidentado en Lleida con 46 heridos "se incorporó hace poco a la empresa" y viajaba "asistida" por un instructor

Compartir







Los bomberos han localizado a primera hora de este miércoles el cuerpo sin vida de una mujer de 75 años que había desaparecido el pasado martes en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, después de salir de su domicilio y no regresar.

El cadáver ha sido encontrado en el Parque Agrario del Baix Llobregat, donde se había centrado el operativo de búsqueda tras las últimas investigaciones. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso de la desaparición a las 17:58 horas del martes 30 de junio y desplegaron de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda.

PUEDE INTERESARTE Avances hacia una medicina de precisión en la ELA: nuevos biomarcadores y tecnología para seguimiento desde casa

Las labores se prolongaron durante toda la tarde y la noche y fueron reanudadas a primera hora de este miércoles con nuevos efectivos sobre el terreno.

La última señal del móvil fue clave

Según ha informado el cuerpo de bomberos, las gestiones de investigación realizadas por los Mossos d'Esquadra permitieron localizar la última conexión del teléfono móvil de la mujer en la zona del Parque Agrario del Baix Llobregat, dentro del término municipal de Sant Boi de Llobregat.

Fue precisamente en ese lugar donde, a primera hora de la mañana, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de la desaparecida. En el operativo participaron más de una veintena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, entre ellas efectivos del Grupo Canino de Investigación y de la Unidad de Drones de los Medios Aéreos, especializados en este tipo de búsquedas.

Además, el dispositivo contó con la colaboración de seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, así como efectivos del Cuerpo de Agentes Rurales, de la Policía Local de Sant Boi de Llobregat y de Protección Civil del municipio. Según fuentes policiales, el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia, aunque las circunstancias de su fallecimiento continúan bajo investigación para esclarecer lo sucedido.