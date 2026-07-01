Un encargado de la limpieza de las instalaciones descubrió el cadáver el domingo por la mañana, último día del 'Electric Festival' de Michigan

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La Policía Estatal de Michigan investiga la muerte de un bebé recién nacido cuyo cuerpo fue descubierto el pasado domingo en el interior de un baño portátil instalado en la zona de acampada del festival de música Electric Forest, celebrado en Double JJ Resort de Rothbury, junto al lago Míchigan en este estado de EE. UU. El hallazgo lo realizó un empleado de la empresa encargada del mantenimiento de estos sanitarios, durante una revisión rutinaria en el último día del evento, según informó la policía.

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Piden testigos

Los agentes describieron al bebé como un recién nacido de unos 28 días, y señalaron que por el momento no se ha revelado la causa de la muerte, ni el sexo del menor, ni si se ha identificado a algún padre, tutor o persona relacionada con él.

El teniente Pat Agema, de la Policía Estatal de Michigan, en declaraciones recogidas por CNN en Español, indicó que la autopsia se llevó a cabo el lunes y que se ofrecerán actualizaciones cuando los investigadores revisen los resultados. Agema añadió que, hasta el martes, la muerte no había sido clasificada como homicidio.

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La policía ha solicitado la colaboración ciudadana y busca posibles testigos o personas que puedan aportar información relevante sobre lo ocurrido.

Un festival multitudinario

Electric Forest comenzó el jueves de la semana pasada y suele atraer a decenas de miles de asistentes que acampan en el Double JJ Resort, un complejo turístico de 800 hectáreas situado cerca de las orillas del lago Míchigan. Fue en esta zona de acampada donde se localizó el cuerpo del bebé.

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Los organizadores del festival compartieron el lunes la publicación de la Policía Estatal sobre el fallecimiento y expresaron: “Nos duele profundamente tener que compartir esta difícil noticia con ustedes”. También se sumaron al llamamiento para colaborar con la investigación, instando a los asistentes a “ayudar en todo lo posible”.