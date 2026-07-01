El ministro de Interior condena el comportamiento de los agentes por "indecentes e inmorales" y aprovecharse "del dolor"

Última hora de Venezuela tras los terremotos: los españoles muertos se elevan a 26

Compartir







Cuatro policías venezolanos han sido detenidos y expulsados del cuerpo por apropiarse de "bienes económicos" hallados entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, el más golpeado por los terremotos. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha condenado el comportamiento de los agentes por "indecentes e inmorales" y aprovecharse "del dolor" de los afectados.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) serán juzgados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", ha explicado el director del CICPC, Douglas Rico, en la nota difundida a los medios.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentándose a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, mientras lo insultaban reclamándole "vergüenza".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ministro de Interior llama a los agentes "indecentes e inmorales"

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha condenado el comportamiento de los agentes por cometer "actos impúdicos, indecentes e inmorales", y ha asegurado que serán "juzgados como corresponde".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", ha asegurado Cabello.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", quienes, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia".