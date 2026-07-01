Investigan el hallazgo de restos óseos en el fondo del mar frente a Almuñécar, Granada

Los restos óseos, de los que no se ha confirmado que sean humanos, han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Granada

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La Guardia Civil ha iniciado una investigación a raíz del hallazgo este miércoles de unos restos óseos en el fondo del mar, frente a una playa de Almuñécar (Granada).

Los restos han sido recuperados esta tarde por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, (GEAS), que han peinado la zona después de que un submarinista avisara ayer del hallazgo de unos huesos en el fondo del mar frente a la playa de Velilla y a no mucha profundidad.

Hasta la zona se dirigió una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que junto a los GEAS han sido los encargados de sacarlos a flote, según ha confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Los restos óseos, de los que no se ha confirmado que sean humanos, han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Granada para determinar su naturaleza, así como su origen y circunstancias.