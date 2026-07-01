Dos trabajadores heridos, uno en estado crítico, al explotar un tanque de gas en Ibiza

El herido más grave es un operario español de 46 años, que ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Can Misses

Explosiones y llamas de gran intensidad en el incendio de una industria en Cehegín, Murcia

Compartir







Dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, tras la explosión de un tanque de gas durante un accidente laboral en una vivienda de Cala Molí, en el municipio ibicenco de Sant Josep.

El herido más grave es un operario español de 46 años, que ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Can Misses con quemaduras graves. El segundo afectado es un portugués de 26 años, que permanece en observación en Urgencias con pronóstico leve, han informado desde el SAMU 061.

El incidente ha ocurrido este miércoles sobre las 10:30 horas y hasta el lugar se han desplazado ambulancias de soporte vital avanzado y básico, además de efectivos de la Policía Local de Sant Josep, Bomberos de Ibiza, Guardia Civil y otros servicios de emergencias.

El origen podría estar en una fuga en las tuberías interiores de la vivienda

Un operario de gas ha resultado herido leve y otro operario, que se encontraba trabajando en las fosa séptica, ha resultado herido crítico, han indicado desde Bomberos de Ibiza Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el accidente ha podido originarse por una fuga en las tuberías interiores de la vivienda durante una carga de gas. El fuego se habría iniciado por la llama de una caldera y se ha propagado hasta la boca de carga del camión cisterna.

PUEDE INTERESARTE Los TEDAX detonan una maleta en plena calle en Pamplona: es el tercer objeto sospechoso detectado en la ciudad en los últimos dos meses

Los bomberos han comprobado a su llegada que la explosión había afectado al tubo del camión de suministro, que se ha levantado parte del pavimento y ello ha provocado daños en unos cipreses y un garaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los propios operarios de la empresa de gas han podido desconectar el suministro mientras que la Policía Judicial ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.