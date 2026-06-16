El 112 recibió un aviso sobre las 20:15 horas en el que se informaba de que había varias personas heridas

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el restaurante tiene dos plantas y la explosión se produjo en la planta superior

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Ocho personas han resultado heridas, dos de ellas menores de edad, tras producirse una deflagración de una bombona en un restaurante de la localidad malagueña de Sayalonga, cuya planta superior se ha derrumbado, según ha informado el servicio de emergencias 112 y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

El 112 recibió un aviso sobre las 20:15 horas de este pasado lunes 15 de junio en el que se informaba de que había varias personas heridas tras haber explotado una bombona en un local de la plaza Don Rafael Alcoba y que había afectado a una casa ubicada en la parte superior.

Ningún afectado fue evacuado al hospital

Una vez se avisó de la deflagración producida en el establecimiento, la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI y un equipo médico.

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Los servicios sanitarios atendieron en el lugar del siniestro a dos menores de 2 y 7 años, junto con seis adultos de entre 33 y 88 años, sin que ninguno requiriese ser evacuado a un hospital.

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Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el restaurante tiene dos plantas y la explosión se produjo en la planta superior mientras el establecimiento estaba abierto. A consecuencia de ello, esa planta ha quedado afectada en su totalidad, derrumbada a causa de la explosión.

La zona ha quedado precintada

Los bomberos realizaron trabajos de desescombro para garantizar que no hubiese nadie atrapado y retiraron otras bombonas que había en el lugar, dando por finalizada la intervención cerca de las 23:00 horas.

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En la segunda planta también había una vivienda y acompañaron a la inquilina a retirar sus pertenencias y objetos de primera necesidad, ya que iba a ser realojada hasta que los técnicos valoren su situación.

Además, se ha visto afectada parcialmente la fachada y una ventana de otro edificio colindante, por lo que la zona ha sido precintada.