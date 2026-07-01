El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas a cuatro de los condenados en el 'caso Sansoheta'

Gobierno, PP y Vox se enzarzan con la Ley de Nietos y el censo: ¿Qué hay de verdad en la acusación de ingeniería electoral?

Compartir







El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por cuatro de los condenados en el conocido como 'caso Sansoheta' y ha confirmado de forma definitiva las penas impuestas por los abusos sexuales cometidos contra varios menores de edad. La resolución, fechada el pasado 10 de junio y a la que ha tenido acceso Europa Press, es firme, por lo que las condenas quedan ratificadas.

Abusos a siete menores en 2016

Los hechos juzgados se remontan a 2016 y afectaron a siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral de Álava y acogidos en el ya desaparecido centro Sansoheta, situado en las proximidades de Vitoria-Gasteiz.

El caso generó una gran repercusión por la gravedad de los delitos y por la situación de vulnerabilidad de parte de las víctimas. La Audiencia Provincial de Álava condenó en 2022 a nueve de las diez personas que fueron juzgadas por estos hechos.

Las penas impuestas oscilaron entre uno y quince años de prisión, mientras que uno de los acusados fue absuelto al no quedar acreditada su responsabilidad en los delitos. En su sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda desestimar los recursos de casación interpuestos por cuatro de los condenados, al considerar que no existen motivos para modificar la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Álava.

Con esta decisión, las condenas quedan confirmadas de manera definitiva, poniendo fin al recorrido judicial de este caso.