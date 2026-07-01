Iñigo Yarza 01 JUL 2026 - 16:42h.

En los comicios de 2023, el censo CERA superó los 2.300.000 inscritos. A fecha 1 de mayo de 2026, esa cifra ya ascendía a más de 2.700.000, lo que supone un incremento de algo más de 375.000 votantes

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El voto de los españoles residentes en el extranjero, conocido como voto Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), centra la última batalla entre el Gobierno y la oposición de PP y Vox. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de ciudadanos con derecho a votar desde fuera de España ha aumentado más de un 16 % desde las últimas elecciones generales.

Cuántos votan realmente

En los comicios de 2023, el censo CERA superó los 2.300.000 inscritos. A fecha 1 de mayo de 2026, dos meses atrás, esa cifra ya ascendía a más de 2.700.000, lo que supone un incremento de algo más de 375.000 votantes respecto a las anteriores generales.

Pese al aumento del censo, la participación continúa siendo reducida. Si se toma como referencia las elecciones de 2023, solo alrededor del 10 % de los electores residentes en el extranjero llegaron a ejercer su derecho al voto. Todos ellos votan en la provincia española que les corresponde, igual que cualquier otro ciudadano inscrito en el censo electoral.

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En las últimas elecciones generales, el voto CERA tuvo un reparto claro a favor del Partido Popular que fue la papeleta elegida en el 33 % de los casos frente a las del PSOE, que se quedó en el 25 %. Lo que, en aquella ocasión ayudó al PP a ganar los comicios de 2023.