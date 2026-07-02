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Sucesos

Una mujer con problemas psiquiátricos mata a su madre asfixiándola con una almohada en una aldea de A Coruña

Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla
Los agentes de la Guardia Civil encontraron a la supuesta agresora deambulando sin rumbo.. EP archivo
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Una mujer con trastornos psíquicos ha matado a su madre octogenaria asfixiándola con una almohada en la casa en la que ambas convivían en la aldea de A Granxa, en Seoane. La Guardia Civil la encontró desorientada poco después del incidente y por su estado la traslado al Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU), según ha informado La Voz de Galicia.

El incidente ha ocurrido este miércoles en la aldea coruñesa, donde viven muy pocos habitantes y la supuesta parricida salió de la casa y fue encontraba mientras deambulaba sin rumbo por agentes de la Guardia Civil. Estos al ver su estado la trasladaron al hospital más cercano en Ourense, donde permanece ingresada, pendiente de la decisión de la autoridad judicial.

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La mujer de unos 40 años supuestamente mató a su madre asfixiándola con una almohada, según el medio. Los agentes hallaron el cadáver de la octogenaria, que ha sido trasladada para que le practiquen la autopsia en las próximas horas.

Al domicilio acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Judicial así como una patrulla de la Policía Local de O Carballiño, que durante horas realizaron una inspección y recabaron evidencias para la investigación del caso.

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