La agresora ha sido detenida por la Guardia Civil y trasladada al hospital e Ourense

El detenido por matar su madre en Fuerteventura confiesa que la descuartizó antes de tirarla a un contenedor

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Una mujer con trastornos psíquicos ha matado a su madre octogenaria asfixiándola con una almohada en la casa en la que ambas convivían en la aldea de A Granxa, en Seoane. La Guardia Civil la encontró desorientada poco después del incidente y por su estado la traslado al Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU), según ha informado La Voz de Galicia.

El incidente ha ocurrido este miércoles en la aldea coruñesa, donde viven muy pocos habitantes y la supuesta parricida salió de la casa y fue encontraba mientras deambulaba sin rumbo por agentes de la Guardia Civil. Estos al ver su estado la trasladaron al hospital más cercano en Ourense, donde permanece ingresada, pendiente de la decisión de la autoridad judicial.

La mujer de unos 40 años supuestamente mató a su madre asfixiándola con una almohada, según el medio. Los agentes hallaron el cadáver de la octogenaria, que ha sido trasladada para que le practiquen la autopsia en las próximas horas.

Al domicilio acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Judicial así como una patrulla de la Policía Local de O Carballiño, que durante horas realizaron una inspección y recabaron evidencias para la investigación del caso.