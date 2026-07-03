Qué becas existen para opositores en 2026 y cómo no perderse las próximas convocatorias

Preparar unas oposiciones cuesta dinero. Para reducir esa barrera económica, existen becas específicas para opositores

Hasta 2.500 euros por teletrabajar, la subvención autonómica que sigue abierta y apenas se solicita

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El coste medio de preparar unas oposiciones de grupo A en España puede superar fácilmente los 5.000 euros anuales si se incluye academia, materiales y tiempo de dedicación exclusiva. Para quienes no tienen esa capacidad económica, las becas para opositores no son un mero complemento, sino que suponen la diferencia entre poder presentarse o no. El ecosistema de ayudas en 2026 incluye programas nacionales de hasta 12.600 euros, convocatorias autonómicas de hasta 700 euros mensuales y fondos de fundaciones privadas.

Las Becas SERÉ: el programa de referencia

El programa de mayor peso en el panorama nacional es el de las Becas SERÉ, gestionado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La convocatoria 2026 destinó 17,95 millones de euros para 2026 y 2027 en un total de 1.425 becas de 12.600 euros cada una. Supuso un incremento notable respecto a ediciones anteriores tanto en número de becas como en cuantía individual.

Las Becas SERÉ se dirigen a quienes preparan las oposiciones más exigentes de la Administración de Justicia: las Carreras Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado. Como novedad en 2026, la preparación presencial pudo realizarse en instalaciones del Centro de Estudios Jurídicos en todo el territorio nacional. La dotación incluye tanto una ayuda económica directa como, en la modalidad más completa, un servicio de preparación con personal docente seleccionado por el propio CEJ.

La convocatoria 2026 abrió en abril y cerró el 7 de mayo. La de 2027 previsiblemente seguirá el mismo calendario: quien tenga en el horizonte las oposiciones a Juez, Fiscal, LAJ o Abogado del Estado debe marcar el primer trimestre del año como el momento clave para estar atento.

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Las becas de Hacienda y el INAP

El Ministerio de Hacienda convoca de forma habitual ayudas para opositores a sus cuerpos propios: inspectores de Hacienda, técnicos de Hacienda, agentes de Aduanas y Catastros. La cuantía en ediciones recientes ha oscilado entre los 7.000 y los 12.000 euros anuales. La convocatoria 2026 cerró el 12 de junio. Las publicaciones se anuncian a través de la sede electrónica del ministerio y del BOE.

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El Instituto Nacional de Administración Pública mantiene en su sede electrónica una sección permanente de becas y ayudas para opositores, con convocatorias que se abren a lo largo del año y se dirigen a distintos cuerpos de la Administración General del Estado. Una de las últimas resoluciones publicadas repartió 100 becas de 7.000 euros brutos para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

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La Beca 700 de la Comunitat Valenciana

Entre las comunidades autónomas, la Generalitat Valenciana tiene el programa más estructurado y mejor dotado de España para opositores. Se llama Programa 700 y ofrece 700 euros mensuales durante un año prorrogable hasta tres, para un máximo de 350 becas por convocatoria.

El perfil del beneficiario es muy específico. Está destinada a personas de hasta 35 años con titulación universitaria que estén preparando oposiciones de acceso al Grupo A de la Administración de la Generalitat, que residan en la Comunitat Valenciana y acrediten una situación económica dentro de los baremos establecidos. La selección se realiza en función de dos criterios: situación económica familiar y expediente académico.

La convocatoria 2025-2026 ofreció 8.400 euros por beneficiario (700 euros al mes durante doce meses, de junio de 2025 a mayo de 2026) y representó una inversión total de 2.940.000 euros. La siguiente convocatoria seguirá previsiblemente el mismo patrón anual: apertura en primavera a través de sede.gva.es y resolución antes del verano.

País Vasco, Cataluña y otras comunidades

El Gobierno Vasco cuenta con un programa de subvenciones para opositores que incluye ayudas directas con cuantías que en convocatorias recientes han alcanzado hasta 6.600 euros anuales, orientadas especialmente a cuerpos de seguridad como inspectores y subinspectores de la Ertzaintza. La información actualizada se publica en euskadi.eus.

La Generalitat de Cataluña convoca becas específicas para aspirantes a las Carreras Judicial y Fiscal con vinculación territorial a Cataluña. Son complementarias a las Becas SERÉ, lo que significa que un opositor catalán puede potencialmente beneficiarse de ambas si cumple los requisitos de cada una. Se publican a través del Departament de Justícia de la Generalitat ( gencat.cat ).

La Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid han convocado también ayudas económicas y descuentos en academias para opositores con recursos limitados, con importes que han oscilado entre 1.000 y 6.000 euros según el tipo de cuerpo y el programa específico.

Fundación ONCE: para opositores con discapacidad

La Fundación ONCE, en colaboración con el Centro Innova, convoca anualmente ayudas de hasta 5.000 euros para personas con discapacidad igual o superior al 33% que estén preparando oposiciones a cuerpos del subgrupo A de la Administración General del Estado o de las administraciones autonómicas. Son de las pocas becas de titularidad privada con dotación económica comparable a las públicas.