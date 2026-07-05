No hay nada confirmado pero el concejo de San Martín del Rey Aurelio no descarta esa posibilidad

María Teresa, la mujer de 56 años que sigue desaparecida en Asturias tras caer al río al intentar coger agua con un caldero

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El hallazgo de un cuerpo sin vida en la playa candasina de Rebolleres podría pertenecer a María Teresa Pérez, una vecina de la Hueria Carrocera de 56 años que lleva desaparecida desde el pasado 6 de marzo. Según informa 'El Comercio', no hay nada confirmado pero el concejo de San Martín del Rey Aurelio no descarta esa posibilidad.

La mujer se cayó al río Silvestre cuando estaba en su huerta en la zona trasera de su casa. Fuentes cercanas a la familia aseguran que "saben que la posibilidad es muy remota" pero son conscientes de que "existe".

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Solo se encontraron algunas prendas de ropa a unos tres kilómetros de su casa

Después de estar durante varias semanas rastreando la zona con drones, helicópteros y buzos, el operativo fue suspendido temporalmente tras no encontrar ni un indicio sobre el paradero de su cuerpo. Algunas personas creyeron ver en el río Nalón su cadáver pero nunca se consiguió una prueba fiable.

Solo se encontraron algunas prendas de ropa a unos tres kilómetros de su casa antes de desembocar las aguas del Silvestre en el río Nalón. La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer flotando en una zona rocosa en la playa de Rebolleres. Debido a su avanzado estado de descomposición no han podido hacer una identificación en ese momento.

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La autopsia, clave para saber quién es y qué le ocurrió

Una mujer que caminaba por la zona se percató del cuerpo alrededor de las 18:00 horas. Segundos después, llamó al 112 y una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar y avisaron a los Bomberos de Asturias para que procediesen a trasladar el cuerpo sin vida de la mujer.

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A última hora de la tarde, se produjo el levantamiento del cadáver para llevarlo a las dependencias forenses. La autopsia será la encargada de revelar si se trata de la vecina María Teresa Pérez y la causa de su fallecimiento.

Los investigadores de la Guardia Civil, en coordinación con la Policía, han iniciado la revisión de los archivos de personas desaparecidas que puedan encajar con el perfil de la mujer. En el concejo de Carreño no hay ningún caso constatado de la denuncia por desaparición de una mujer pero no se descarta ninguna hipótesis.