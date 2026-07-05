Asun Chamoso 05 JUL 2026 - 12:00h.

El barbero de Cambrils (Tarragona) ha logrado dos premios en la final de la Barber League

Torrente reivindica la barbería tradicional para no perder la esencia de este oficio

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TarragonaA Javi Torrente le parece que fue ayer cuando hizo su primer afeitado. Tenía ocho años. "Mi abuelo era de Granada y venía en verano. Y la primera barba fue la de él. Con un pequeño taburete y una navaja, y con mi padre al lado en su barbería. Fue el quien me enseñó el oficio", recuerda, aún con emoción.

Casi 50 años después, es uno de los mejores barberos de España. Acaba de sumar dos títulos más en la Barber League, la competición más prestigiosa. "Soy el más veterano y la experiencia ...", comenta risueño. Ha ganado el premio al mejor afeitado por tercera vez y el primero, de corte clásico: "Es todo un reconocimiento a mi carrera profesional. Son años de trayectoria y experiencia".

Y no solo eso. "Es una honra por mi padre, los barberos y el oficio, que en los años 80 estuvo a punto de desaparecer por la aparición de las peluquerías unisex y las cuchillas". Este barbero de Cambrils (Tarragona) lleva quince trofeos en los diez años que lleva participando en competiciones, incluidos tres mundiales.

El afeitado, una experiencia

La Barber League es la única liga profesional de barberos de España y reúne a profesionales en diferentes categorías, en las que se evalúan tanto la técnica como la creatividad. En una hora de tiempo, "tienes que hacer un afeitado y un corte de pelo". El jurado valora desde "la postura corporal, un vestuario adecuado, la profesionalidad, el orden, la limpieza y la gestión del tiempo". En su caso, al afeitado le dedicó 20 minutos y el resto, al corte.

Javi apostó por "un afeitado clásico con brocha y toallas calientes. Se fijan en que no haya cortes y que la barba esté apurada". Una técnica que recomienda probar alguna vez en la vida. Aún recuerda su primer y único día en que lo probó. Fue de la mano de su padre: "Es una experiencia. Cierras los ojos y notas cómo la navaja va pasando por tu cara. Es una sensación muy relajante".

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Barbería tradicional

Para el corte de cabello clásico, sin usar ninguna máquina, optó por los años 20 del siglo pasado "con disminución y una especie de tupé peinado hacia atrás". Un estilo clásico. Toda una declaración de intenciones. "Reivindico la barbería tradicional de los años 70 y 80 porque no quiero que se pierda. En las competiciones, lo mismo. No hay que perder la esencia, que es la base de la barbería. Ahora se está abusando de las máquinas con los cortes degradados. Hay cortes muy vistosos, pero a tijera también lo son y elegantes", subraya Torrente.

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Para tener mano, hay que tener oficio y "un buen maestro. Es el secreto para para que te guíe y tener una buena trayectoria. Los que empiezan, mejor que tengan un mentor para perfeccionar la técnica".

En su caso, quienes le guiaron fueron su padre y su socio que también tenían una barbería en Cambrils. Un lugar en el que dio sus primeros pasos y al que se escapaba tras su jornada laboral como ingeniero informático durante 15 años. Hasta que un día decidió jubilarse y llegó el momento de decidir. "Me preguntó: ¿Quieres continuar con la barbería o cerramos?", recuerda. Y Javi tomó el relevo con su toque, buscando formación, competiciones e innovación. Incluso la de su barbería, considerada una de las mejores diseñadas de España. "Es el contacto con el cliente, crear un peinado y disfrutar con lo que haces. Eso es lo que más me satisface cuando ves que vienen y haces una obra de arte", resume.

Tendencias

La corriente hípster llegada de Londres provocó un boom de las barbas, que aún hoy dura. "Se ha puesto de moda, impulsadas por las redes sociales. Hay mucha demanda, que hay que conservar para que no se desprestigie la barbería", apunta. Ahora el estilo que se lleva "es la barba italiana muy corta que destaca el bigote. Los laterales están rapados y degradados. Está separada la barba del bigote. Es una barba muy elegante de llevar". En el apartado de cortes, el que más se lleva es el taper fade, que es "un cuello alto, clásico, muy degradado. La patilla es alta, corta y degradada. El pelo se puede llevar hacia atrás o hacia delante. Hay varias combinaciones".

Con sus años de experiencia, Javi Torrente tiene claro que "vamos hacia una barbería donde la tijera y la navaja volverán a ser las protagonistas porque está empezando a cansar el rapado extremo, que son los degradados. Y un ejemplo son los futbolistas. El pelo se está dejando más largo ahora".

En su mirada de futuro, Javi quiere bajar el ritmo, dejar las competiciones y ser el mentor de dos o tres barberos y así pasar el relevo que le dio su padre.