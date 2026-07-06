El velatorio se celebra en el Tanatorio de Las Contiendas y el funeral tendrá lugar este miércoles en la Catedral de Valladolid

Carlota, la hija de nueve años del bodeguero Iván Sanz, se encuentra “estable dentro de la gravedad”

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El funeral de Iván Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de Los Canónigos, su mujer Irene Garijo y sus dos hijos mayores, Irene y Luis Álvaro, se celebrará este miércoles 8 de julio en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. Según han informado fuentes de la bodega, la ceremonia de despedida comenzará a las 11.00 horas.

El velatorio se celebra en Las Contiendas

El velatorio de la familia se está llevando a cabo desde las 17.00 horas de este lunes en las salas 3 y 4 del Tanatorio de Las Contiendas, en la capital vallisoletana.

El vehículo en el que viajaban los cuatro miembros de la familia Sanz Garijo, junto a su hija menor, de 9 años, sufrió una salida de vía este domingo cuando circulaba por el kilómetro 83 de la autovía A-67, en el término municipal de Herrera de Duero, en Palencia.

La niña permanece ingresada en el Hospital Universitario de Burgos, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su estado es estable dentro de la gravedad, según la información facilitada hasta el momento.