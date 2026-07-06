Alberto Rosa 06 JUL 2026 - 17:23h.

La niña es la única superviviente del trágico accidente familiar a la altura de Herrera de Pisuerga, en Palencia

Pesquera del Duero llora la tragedia del bodeguero fallecido junto a su familia en Palencia: “Eran muy trabajadores, estamos destrozados”

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Carlota, la niña de nueve años que sobrevivió al accidente de tráfico de este domingo en la A-67 a su paso por el municipio palentino de Herrera de Pisuerga y en el que murieron sus padres y sus hermanos, continúa ingresada en el hospital de Burgos “estable dentro de la gravedad”.

La bodega Dehesa de los Canónigos, de la que era director Iván Sanz, ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha agradecido las condolencias y las muestras de cariño recibidas. También ha confirmado el estado de salud de Carlota.

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"Debido a las falsas informaciones publicadas, queremos aclarar que Carlota ha sido intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable, dentro de la gravedad", han señalado. El velatorio se ha celebrado este lunes en el Tanatorio de las Contiendas de Valladolid.

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodean al fatal accidente de tráfico en el que ha muerto el director de la reconocida bodega ‘Dehesa de los Canónigos’, de referencia en la Ribera del Duero vallisoletana, junto a su esposa y dos de sus hijos.

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Los hechos tuvieron lugar este domingo 5 de julio en la A-67 y a la altura del municipio palentino Herrera de Pisuerga. El vehículo en el que viajaban, según las primeras investigaciones, chocó dos veces contra una mediana del carril en sentido contrario y tras haberse desviado previamente de su marcha. Por eso, entre las primeras hipótesis sobre lo ocurrido, la Guardia Civil analiza si todo pudo originarse por somnolencia o una distracción al volante.

Una somnolencia o distracción, posible causa del accidente

La familia regresaba desde Cantabria rumbo a Valladolid cuando a la altura de la citada localidad palentina, en el kilómetro 83 de la A-67 y a aproximadamente las 16:20 horas, el vehículo en el que circulaban comenzó extrañamente a salirse de la vía por la derecha. En esos instantes, viajaban en sentido decreciente, hacia Palencia, y el coche, según varios testigos citados por El Norte de Castilla, empezó a salirse de la vía por circunstancias que se investigan.

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La localidad en la que vivía la familia, Pesquera del Duero, en Valladolid, se encuentra consternada por esta tragedia familiar. Se trata de una familia muy conocida y querida en el pueblo de Pesquera del Duero. “Eran majísimos y ha sido un palo muy grande”, cuenta una vecina. “Ahora mismo es un momento para estar todos unidos y para hacer fuerza y ayudar en todo lo que se pueda a la familia”, ha contado Elisa Martínez, teniente de alcalde de Pesquera del Duero.