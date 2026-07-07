Detenido por amenazar con un hacha a su hijo, también arrestado por incendiar un edificio en Mahón, en Menorca

Según la Policía, el origen de los hechos estaría relacionado con desavenencias derivadas del consumo de drogas

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente amenazar de muerte con un hacha a su hijo, y a este último por supuestamente provocar un incendio en una vivienda de Mahón. La intervención se inició tras la llamada de un ciudadano que alertó de que su padre le había amenazado de muerte con un hacha, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Al personarse las patrullas en el lugar, los agentes comprobaron que el presunto agresor se había atrincherado en el interior de la vivienda junto a otras dos personas, por lo que se vieron obligados a forzar la entrada para acceder al inmueble. Según la Policía, el sospechoso opuso una gran resistencia y llegó a lesionar a tres agentes, que precisaron asistencia médica.

Intervenidas varias armas blancas

Durante la actuación, los policías intervinieron diversas armas blancas, entre ellas un hacha de casi 75 centímetros de longitud, un cuchillo de cocina de 35 centímetros y un abrecartas. Además, comprobaron que el detenido tenía una orden de alejamiento en vigor que le prohibía aproximarse a su hijo.

Por estos hechos, fue arrestado como presunto autor de un delito de amenazas graves, quebrantamiento de una orden de protección, atentado contra agentes de la autoridad y daños materiales, tras fracturar parte del material policial durante la intervención. Durante la investigación, los agentes averiguaron que, momentos antes de la disputa familiar, el hijo habría provocado un incendio en otra vivienda de la localidad, después de hacerse con material inflamable.

El hijo fue detenido como presunto autor de un delito de incendio. Ambos arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.