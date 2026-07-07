Alberto Rosa 07 JUL 2026 - 16:18h.

La familia estuvo buscando a la septuagenaria durante toda la noche hasta que dieron con ella y avisaron al 112

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Una septuagenaria cuya familia buscaba desde la tarde del lunes ha sido hallada tirada en una finca del lugar de Mos, en el municipio lucense de Castro de Rei.

La mujer había salido de su domicilio sobre las 18:30 horas en dirección a un supermercado, a unos dos kilómetros de distancia, tal y como recoge 'El Progreso'. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, la familia avisó de que la mujer faltaba desde las 18,30 horas de la tarde del lunes y pedía ayuda para dar con su paradero, tras perderle la pista.

La familia se puso en contacto con los servicios de Emergencias después de buscar a la mujer sin éxito durante horas. Cinco horas después, sobre las 06:00 horas de la madrugada, los allegados de la desaparecida volvieron a contactar con el 112 para indicar que la mujer había aparecido tirada en una finca.

Había caído y no podía ponerse en pie por sus propios medios, a pesar de lo cual rechazó la asistencia médica. La septuagenaria ya presentaba problemas de movilidad previos. En todo momento, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia mantuvieron informados a los agentes de la Guardia Civil.