Gonzalo Barquilla 06 JUL 2026 - 16:15h.

Cristian, el nieto de María Pereira, indica los puntos de interés en la búsqueda y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana

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María Pereira Rodríguez, una vecina de Vigo de 75 años y con principio de alzhéimer, desapareció el pasado 29 de junio. Desde hace una semana, su familia vive una carrera contrarreloj para encontrarla. Las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad la sitúan caminando por la avenida principal de Redondela, a unos ocho kilómetros de su domicilio, aunque posteriormente se la pierde de vista cuando se desvía hacia una zona más próxima al monte. Desde entonces, la única pista material hallada ha sido un pañuelo que solía llevar consigo.

La desaparición de María preocupa especialmente por su estado de salud. Aunque la familia contaba con una aplicación de geolocalización instalada en su teléfono móvil para poder localizarla si se desorientaba durante sus habituales paseos, todo apunta a que ella misma desactivó los datos móviles sin ser consciente de ello. "Mi abuela no fue consciente de lo que pudo hacer con el teléfono móvil. Es un móvil táctil y seguramente por equivocación desactivó los datos", explica su nieto, Cristian Carrera.

Mientras la investigación policial continúa abierta, familiares y voluntarios mantienen una intensa búsqueda diaria por los caminos, carreteras y zonas de monte de Redondela, convencidos de que cualquier detalle puede ser decisivo. La familia reclama un mayor despliegue de medios para localizar cuanto antes a María y confía en que la difusión del caso permita que aparezcan nuevos testigos o cualquier información que ayude a reconstruir sus últimos movimientos.

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Las últimas pistas de María Pereira

María vive con su hijo, tío de Cristian, en un domicilio de la calle Anduriña, en Vigo. Acostumbraba a salir a caminar sola por la zona de O Calvario, donde era una persona conocida entre los vecinos. Según explica su nieto, aquel día pudo desorientarse y, en lugar de seguir su recorrido habitual por la avenida de Emilio Martínez Garrido, continuar por la calle Aragón hasta llegar a Redondela por carretera.

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Las autoridades lograron reconstruir parte de ese recorrido gracias a las cámaras de videovigilancia. Las imágenes la sitúan caminando por la avenida principal de Redondela, una zona a la que ya había llegado en alguna ocasión anterior cuando se desorientó durante uno de sus paseos.

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Según relata Cristian, el último movimiento registrado muestra cómo María abandona esa vía principal y "gira hacia la derecha", internándose en una "zona más próxima al monte". Desde ese momento no existen nuevas imágenes ni rastros confirmados. La única evidencia localizada durante los días posteriores ha sido "un pañuelo" que pertenecía a María, encontrado en una zona de "Padrón, en el municipio de Redondela". Los familiares también destacan que la última señal del dispositivo móvil quedó registada en una antena de San Esteban de Negros, cerca del aeropuerto de Vigo, pero es "un área muy extensa".

Una búsqueda organizada por la propia familia

Cada mañana, desde las 08:00 horas, familiares y voluntarios se reúnen para repartir las zonas que recorrerán durante la jornada. "Hacemos una quedada, fijamos la hora, y ahí organizamos al grupo que esté presente, que normalmente es de unas 20 personas", explica Cristian.

Las batidas se prolongan hasta la caída del sol, con una única pausa para comer. Durante horas recorren a pie calles, caminos, pistas forestales y áreas de monte con la esperanza de encontrar cualquier indicio que permita avanzar en la búsqueda. "Nos llegamos a encontrar durante las batidas", precisa Cristian.

En el dispositivo participan el hijo de María, sus dos nietos, hermanos, primos y otros allegados, que han reorganizado completamente su rutina para dedicar cada día a localizarla. No piensan parar hasta tener noticias.

La petición de más medios para localizarla

La familia considera que el operativo oficial debería reforzarse debido a la vulnerabilidad de María. Cristian asegura que su tío ha acudido este lunes a la comisaría para solicitar un aumento de los recursos destinados a la búsqueda y trasladar la preocupación de toda la familia.

"Nos sentimos un poco desamparados. La Policía nos pregunta, pero no he visto a patrullas colaborando en las batidas. En otros casos similares sí hemos visto que ayudaban", afirma el nieto, que insiste en que cada jornada sin novedades reduce las posibilidades de encontrar nuevas pistas.

A esa incertidumbre se suma el impacto personal y económico que está teniendo la desaparición. Cristian, que regresó a Vigo hace apenas unos meses tras vivir nueve años en Inglaterra, asegura que ha tenido que dejar su empleo mediante una "baja voluntaria" para centrarse en la búsqueda de su abuela y reclama que existan mecanismos que permitan a las familias afrontar este tipo de situaciones extraordinarias sin verse perjudicadas laboralmente.