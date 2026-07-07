Su tío le advirtió que había demasiados tiburones en la zona en la que quería nadar antes de su desaparición.

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Martyn Tann, de 24 años, biólogo marino, desapareció el 2 de abril de 2013 mientras nadaba en la playa de Mullaloo, al norte de Perth, Australia. Nadie sabe lo que ocurrió ese día aunque 13 años después parece que los investigadores se hacen una idea de lo que pudo ocurrir ese día. Porque creen que Martyn falleció ese mismo 2 de abril y todo indica que pudo ser víctima de tiburones.

Una de las claves las da una conversacióni que el propio Tann tuvo con su tío días antes. Tal vez una conversación premonitoria. Varios días antes de desaparecer en la playa de Mullaloo, Tann le preguntó a su tío si podía nadar hasta una boya amarilla ubicada a 656 pies de la costa, según informó WAtoday. Su tío le advirtió que había demasiados tiburones en esa zona. Pero Tann a la vista de los testigos que le vieron en la playa ese día, no hizo caso. Porque algunos le vieron nadando hacia esa boya en un camino que fue mortal. No solo eso. Tann, experto buceador, pidió a sus primos que lo acompañaran a la playa el 2 de abril, pero como no pudieron, fue solo.

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Tann, que estaba visitando a unos familiares en Mullaloo, dejó su mochila en la playa. Y se dispuso a llevar a cabo una misión que terminó resultando suicida. "Cuando no regresó a casa de su tío, se dio la voz de alarma", declaró la Policía de Australia Occidental en una alerta el 11 de abril de 2013. "La Policía Marítima coordinó una búsqueda aérea y marítima el martes 2 de abril, que se prolongó hasta el sábado 6 de abril, cuando se suspendió sin que se hubiera localizado a Martyn", informa People.

El lunes, más de una década después, se celebró una investigación de un solo día sobre su desaparición. Se produjo en el Tribunal Forense de Australia Occidental, en Perth. “Las pruebas me convencen de que Martyn falleció ese día… un incidente con un tiburón es una posibilidad muy real”, declaró Sarah Linton, forense interina, en la audiencia, según informó ABC. De hecho, se encontró una camisa blanca hecha jirones, pero los padres del joven declararon que su hijo nunca iba a la playa con camisa.

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Dos meses después de la desaparición de Tann, se encontró un mechón de su cabello en la playa. Las autoridades planean volver a analizarlo mediante tecnología de ADN para confirmar si pertenecía a la víctima, según informó news.com.au.

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La gran hipótesis hoy es que Tann murió por una ataque de tiburón. Los testigos de ese día hablan también de unos delfines nerviosos y agua burbujeando como nunca.

Colin, el padre de Tann, dijo que, basándose en las pruebas, esperaba que su hijo fuera declarado muerto pronto.