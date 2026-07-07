Claudia Barraso 07 JUL 2026 - 18:56h.

Decretan ocho años de prisión para el hombre de 61 años, tras reconocer los hechos, pero argumentando que había bebido

Condenado a casi diez años de prisión por maltratar, amenazar y violar a su pareja en Alicante

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Un hombre de 61 años ha sido condenado por violar a una joven aprovechando que se había quedado inconsciente tras consumir varias copas en su bar. Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2024, cuando la chica acudió al pub con un amigo.

Allí estuvieron bebiendo hasta las tres de la mañana, cuando la joven empezó a encontrarse mal y estuvo mucho tiempo vomitando en el baño. Fue el dueño del bar quien le dijo a su acompañante que él cuidaría a la joven y que se podía marchar a su casa. Entonces, cerró el establecimiento, colocó varios cojones en el suelo y la violó aprovechando que ella estaba casi inconsciente, según confirma el medio ‘Diario Sur’.

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Cuando la joven recuperó el conocimiento pidió al acusado marcharse del establecimiento y al día siguiente la víctima acudió al Hospital Materno de Málaga donde activaron el protocolo de agresión sexual al comprobar todas las lesiones que la joven presentaba. El hombre lleva en prisión provisional desde el 30 de enero de 2024.

Reconoció los hechos, pero dice que bebió

Además, él mismo reconoció en el juicio que sometió a la joven a una serie de contenido sexual y que ella no pudo reaccionar porque estaba como “desmayada”. Tras reconocer sus acciones, trató de justiciarlas diciendo que había bebido durante la jornada laboral y que “al quedarse a solas con ella se le fue la cabeza”.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al detenido a ocho años de prisión y el tribunal no ha considerado aplicables las atenuantes de confesión ni de embriaguez, puesto que no se ha probado que no supiera lo que estaba haciendo como trató de argumentar. El hombre tendrá que pagar una indemnización a la víctima de 10.040 euros por los daños físicos y las secuelas sufridas además de los 20.000 euros por el daño moral causado y abonar la mitad de los costes del juicio.