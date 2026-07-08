Este incendio forestal es el segundo en apenas 24 horas en la provincia de Cádiz

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El incendio, que afectaba desde este lunes un paraje de Los Visos, en el término municipal de Barbate (Cádiz), ha quedado estabilizado a las 22:00 horas, ha informado el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).

La evolución favorable de las labores de extinción ha permitido reabrir parcialmente la carretera A-314, entre los kilómetros 0 y el 6,5, aunque permanece cerrada desde este último punto hasta el kilómetro 7, así como el acceso al polígono industrial, que ha sido desalojado de manera preventiva.

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El 112 ha informado en un comunicado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que esta decisión se ha adoptado para "facilitar las labores de extinción".

Retiran los medios aéreos

En las labores de extinción han participado 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados -uno pesado y otro de mando- y cuatro aviones anfibios ligeros, uno de ellos de coordinación. Los medios aéreos se han retirado al caer el sol.

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Este incendio forestal es el segundo que se produce en apenas 24 horas en la provincia de Cádiz, donde este lunes se declaró otro otro en el parque natural de Grazalema, que se ha dado ya por estabilizado y que motivó el desalojo preventivo de 188 personas que ya han regresado a sus casas, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

La superficie afectada por este incendio fue de 222 hectáreas aunque gran parte corresponde a pasto y los daños al alcornocal "son menores".