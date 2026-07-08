La Guardia Civil no descarta que se trate de un asesinato machista o incluso de un robo con violencia

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En Mijas, Málaga, continúa la investigación tras el hallazgo del cuerpo de una madre de 61 años y su hija de 31 tras un incendio esta pasada madrugada, el cual podría haber sido provocado para intentar ocultar un doble crimen machista.

Tal y como informa el periodista José Palacios desde las inmediaciones de la vivienda incendiada y en la que se han encontrado los cuerpos, "fueron los vecinos los que alertaron a eso de las 02:00 de la mañana de que había humo. Los bomberos y la Policía encontraron los cuerpos de las dos mujeres entre llamas".

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"Las mujeres encontradas en la vivienda son María y Patricia y no estaban incluidas en el sistema VioGén. De todas formas, la Guardia Civil no descarta que se trate de un asesinato por violencia de género o de incluso un robo con violencia", señala el reportero.

Los dos cadáveres presentan heridas por arma blanca

De hecho, los cadáveres de las dos mujeres presentan heridas por arma blanca. Así lo han confirmado fuentes del instituto armado, que han precisado, que, no obstante, las causas de la muerte se determinarán una vez se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML), donde los cuerpos han sido trasladados.

Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

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De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.